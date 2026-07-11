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مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد از ورود و ثبت بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو سرمایهگذاری خارجی، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون به استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد دهقان منشادی افزود: این میزان سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران کشورهای انگلستان، چین، امارات متحده عربی و افغانستان صورت گرفته است.
وی اظهار داشت: این سرمایهگذاری در شهرستانهای یزد، تفت، اردکان و اشکذر بهصورت تأمین ماشینآلات و مواد اولیه برای مشارکت در واحدهای تولیدی و صنعتی انجام شده است.
دهقان منشادی با اشاره به اقدامات صورتگرفته در جهت تسهیل فرآیندهای اداری و حمایت از سرمایه گذاران گفت: با تداوم حمایتها و تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری برای جذب منابع بیشتر و همچنین برخورداری استان از زیرساختهای مناسب، نیروی انسانی متخصص و موقعیت جغرافیایی مطلوب، میتوان از ظرفیتهای مناسب صنعتی، برای جذب سرمایه گذاران خارجی، بهره برد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ادامه داد: دو شرکت خارجی نیز در سه ماهه اول سال جاری مجوز سرمایه گذاری خارجی به میزان ۲/۶ میلیون دلار را از سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران دریافت کردند.