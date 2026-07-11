به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کتاب «مقتل امام حسین (ع) براساس متون کهن» اثر مرضیه محمدزاده به تازگی توسط انتشارات امیرکبیر به چاپ سوم رسیده است.

این کتاب برای اولین‌بار سال ۱۳۹۴ چاپ شد، سال ۱۴۰۲ نیز نسخه‌های چاپ دومش وارد بازار شدند. فرارسیدن ماه محرم امسال و اتمام چاپ دوم، باعث شد «مقتل امام حسین (ع) بر اساس متون کهن» به چاپ سوم برسد.

مرضیه محمدزاده، نویسنده و تدوینگر، این کتاب متولد ۱۳۳۷ و فارغ التحصیل رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی است که به عنوان مدرس تاریخ اسلام در دانشگاه تدریس می‌کند و فعالی‌های پژوهشی اش درباره شخصیت و قیام امام حسین (ع) از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ امتداد داشته است. او به جز امام حسین (ع) روی موضوعات دیگر تاریخ اسلام و تاریخ ادیان فعالیت کرده و آثاری، چون «مریم (س) شاهکار آفرینش»، «فرزندان امام علی (ع)»، «عاشورا و تحریفات»، «نقش زنان در نهضت امام حسین (ع)»، «فرزندان امام حسین (ع)»، «شهیدان جاوید»، «دوزخیان جاوید» و «خدیجه همتای بی همتا» را منتشر کرده است.

مؤلف کتاب پیش رو، ابتدا «درآمدی بر تاریخ نگاری عاشورا» و سپس وارد متن مقتل می‌شود. مقتل ابومخنف هم به عنوان اولین گزارش به جا مانده از حادثه عاشورا، اصل و اساس کار محمدزاده قرار گرفته است. محمدزاده می‌گوید به جز مقتل ابومخنف و مقتل الحسین (ع) کلبی که براساس کتاب ابومخنف و عوانه بن الحکم تدوین شده، شاید قدیمی‌ترین و معتبرترین گزارش تاریخی مربوط به واقعه عاشورا، «تاریخ الرسل و الملوک» ابوجعفر محمد بن جریر طبری باشد که البته کتابی مستقل درباره عاشورا نیست، اما اخبار و گزارش‌های هشام کلبی را در خود جا داده است. قدیمی‌ترین متن تاریخی مقتل هم پس از کتاب طبری، «الارشاد» شیخ مفید است که مؤلف آن گفته اخبار عاشورا را از روایات کلبی نقل کرده است.

کتاب «مقتل امام حسین (ع) براساس متون کهن» براساس پژوهش‌های مرضیه محمدزاده در گزارش‌های عاشورا و مقتل‌های مورد اشاره نوشته شده و در انتها، نقشه حرکت امام حسین از مکه به کربلا، موقعیت و جزئیات لشکر ایشان در روز عاشورا، جزئیات و آرایش لشکر اشقیا در روز عاشورا و ... را شامل می‌شود.

این اثر دو فصل اصلی دارد که هرکدام پنج بخش را در خود جا داده‌اند. بخش اول، «حرکت تا شهادت» و فصل دوم هم «پس از شهادت» نام دارد.

در فصل اول، مخاطب با این بخش‌ها رو‌به‌رو می‌شود: بخش اول: «امام (ع) در مدینه»، «بخش دوم: امام (ع) در مکه»، «بخش سوم: خروج امام (ع) از مکه به سوی عراق»، «بخش چهارم: امام (ع) در کربلا» و «بخش پنجم: عاشورا».

فصل دوم کتاب هم با عنوان «پس از شهادت» دربرگیرنده این پنج بخش است: بخش اول: «عصر عاشورا»، «بخش دوم: اسرا در کوفه»، «بخش سوم: ورود اسرا به شام»، «بخش چهارم: بازگشت به مدینه» و «بخش پنجم: سرانجام قاتلین شهدای نهضت امام (ع)».

«مدخلی بر تحریفات عاشورایی»، «چندنمونه از تحریفات عاشورایی» و «تکمله‌ای بر تحریفات» هم سه بخش دیگری هستند که پس از متن مقتل در این کتاب چاپ شده‌اند.

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

بُشر تفسیر آیه ۷۱ سوره اسراء را از امام (ع) پرسید: «یوم ندعوا کل اناس بامامهم» به یاد آر روزی را که ما هر گروهی از مردم را با پیشوایانشان دعوت می‌کنیم. حضرت فرمود: «ای برادر اسدی! دو دسته امام (ع) وجود دارد. دسته‌ای که مردم را به هدایت می‌خوانند و گروهی که به ضلالت دعوت می‌کنند. کسی که امام (ع) هدایت را پیروی کند، به بهشت می‌رود و کسی که امام (ع) ضلالت را پیروی کند، داخل در جهنم خواهد شد.»

بشر با امام (ع) همراه نشد. عبدالله بن شریک گوید: بشر بن غالب را دیدم که بر سر مزار امام حسین (ع) گریه می‌کند و از اینکه او را یاری نکرده، پشیمان است.

چاپ سوم این کتاب با ۳۸۴ صفحه و شمارگان ۵۰۰ نسخه عرضه شده است.