پیکر شهید امیرحسین قاسمی، از شهدای حمله ارتش تروریستی آمریکا به پایگاه هوایی بندرعباس، در شهرستان باخرز تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار باخرز گفت: در جریان حمله تجاوزکارانه ارتش تروریستی آمریکا به سواحل جنوب ایران، امیرحسین قاسمی، اهل شهرستان باخرز و از نیرو‌های پایگاه هوایی بندرعباس، به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

محمدرضا رضایی افزود: شهید قاسمی با درجه استوار دوم در پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی نیروی هوایی ارتش در بندرعباس خدمت می‌کرد که در ساعات آغازین روز ۱۷ تیرماه (چهارشنبه هفته گذشته) به همراه ۷ نفر دیگر از همرزمانش در این حمله دعوت حق را لبیک گفت.

وی ادامه داد: پیکر پاک شهید استوار دوم امیرحسین قاسمی امروز شنبه از میدان شهید سلیمانی تا چهارراه آتش‌نشانی شهر باخرز بر دوش مردم شیعه و اهل سنت تشییع و سپس در زادگاهش، روستای نوبهار کُردیان، از توابع بخش مرکزی باخرز به خاک سپرده شد.

وی با تبریک و تسلیت شهادت استوار دوم قاسمی بیان کرد: افتخار دفاع از امنیت میهن، توفیقی مضاعف برای شهیدان این مرز و بوم است که در راه صیانت از آسایش مردم از جان شیرین خود گذشتند.

رضایی گفت: با احتساب شهید امیرحسین قاسمی، شمار شهدای خطه باخرز به ۱۵۰ شهید گلگون‌کفن رسید.

در حمله ارتش آمریکا به شهر‌ها و سواحل استان هرمزگان در چند روز گذشته ۱۱ نفر شهید شدند.