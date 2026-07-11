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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران با تأکید بر حمایت از بخش معدن، گفت: حفظ چرخه تولید و جلوگیری از تعطیلی معادن در کنار رعایت حقوق مردم، سلامت شهروندان و الزامات زیستمحیطی دنبال میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نشست بررسی مسائل و چالشهای بخش معدن استان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی، فرماندار آمل، مسئولان دستگاههای اجرایی و جمعی از معدنداران برگزار شد.
تولایی در این نشست با اشاره به نقش بخش معدن در رونق تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی استان اظهار کرد: حمایت از تولید و سرمایهگذاری در بخش معدن باید همزمان با رعایت حقوق مردم و اجرای کامل الزامات زیستمحیطی انجام شود.
وی افزود: استفاده از مهپاش، مدیریت صحیح خروجی تصفیه، بهرهگیری از تجهیزات فیلترپرس و تیکنر، احداث و ساماندهی حوضچههای مورد نیاز و همچنین کاورینگ حوضچههای تثبیت و ترسیع از جمله اقداماتی است که باید بهطور جدی توسط بهرهبرداران معادن اجرا شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران تصریح کرد: رعایت استانداردهای زیستمحیطی علاوه بر کاهش آسیبهای احتمالی به محیط پیرامونی، زمینه استمرار فعالیت قانونی و پایدار واحدهای معدنی را فراهم میکند.
تولایی همچنین بر تهیه گزارش جامع، مستند و مصور از وضعیت معادن استان تأکید کرد و گفت: تصمیمگیریهای مؤثر نیازمند اطلاعات دقیق و کارشناسی است و باید تصویری روشن از وضعیت موجود، چالشها و اقدامات انجامشده در اختیار مسئولان قرار گیرد.
وی از انجمن معدنداران و سازمان نظام مهندسی معدن خواست با همکاری یکدیگر، گزارش جامعی از مسائل و نیازهای این بخش تهیه و برای بررسی در نشستهای تخصصی ارائه کنند.
معاون اقتصادی استاندار مازندران در ادامه بر اجرای کامل مصوبات جلسات گذشته تأکید کرد و افزود: دستگاههای اجرایی باید مصوبات پیشین را با جدیت پیگیری و نسبت به انجام تعهدات خود اقدام کنند.
در این نشست، معدنداران استان نیز مسائل، دغدغهها و پیشنهادهای خود را مطرح و خواستار رفع موانع تولید، حمایت از سرمایهگذاری و تسهیل شرایط فعالیت واحدهای معدنی شدند.
در پایان مقرر شد ضمن پیگیری مصوبات قبلی، نشستهای تخصصی مشترک با حضور نمایندگان بخش معدن، دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط برای حمایت از تولید، ارتقای استانداردهای زیستمحیطی و توسعه پایدار فعالیتهای معدنی استان برگزار شود.