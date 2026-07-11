به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «خلبان ابدی» به کارگردانی «تاکاشی یامازاکی»، در گونه جنگی و درام، یک شنبه ۲۱ تیر ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جون ایچی اوکادا، هاروما میروا، مائو اینوئه و ایسو ناتسویاگی خواهیم دید: یک مرد جوان و خواهرش در می‌یابند که مردی که آنها همیشه فکر می‌کردند پدربزرگشان بوده، شوهر دوم مادربزرگشان است و پدربزرگ واقعیشان یک خلبان بوده که در جنگ فوت کرده است و.

مجموعه تاریخی «طوبی» به کارگردانی سعید سلطانی، از امروز در ۵۲ قسمت، هر شب ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه افق پخش می‌شود.

مجموعه «طوبی» به قلم سید حسین امیر جهانی، تهیه کنندگی سید حامد حسینی و کارگردانی سعید سلطانی در مرکز سیمافیلم تولید شده است.

این مجموعه روایتی از سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۲ است و مضمون آن خانواده و پیاده روی اربعین است. «طوبی» داستان زنی از مبارزان انقلابی در دوران رژیم پهلوی است که برای حفظ خانواده خود تلاش می‌کند.

هومن برق نورد، امین زندگانی، فرهاد آییش، شبنم قربانی، فریبا متخصص، رامین راستاد، مهدی سلوکی، سودابه بیضایی، پرویز فلاحی پور و رحیم نوروزی در این مجموعه هنرنمایی کرده‌اند.