کتاب «لحظه‌های افتخار» نوشته میرعمادالدین فیاضی، با محوریت زندگی، خاطرات و دست‌نوشته‌های سردار شهید احمد غلامی از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کتاب «لحظه‌های افتخار»، خاطراتی از سردار شهید احمد غلامی، نوشته میرعمادالدین فیاضی، به همت انتشارات سوره مهر منتشر و روانه بازار نشر شد.

این کتاب با تکیه بر دست‌نوشته‌ها، اسناد و روایت همرزمان، زندگی یکی از فرماندهان باسابقه سپاه را از سال‌های مبارزه با رژیم پهلوی تا حضور در جبهه مقاومت به تصویر می‌کشد. احمد غلامی از نخستین پاسداران انقلاب اسلامی در تهران بود و از همان سال‌های ابتدایی انقلاب در کنار فرماندهانی، چون شهید محمد بروجردی، شهید احمد متوسلیان، شهید داوود کریمی، شهید محمدابراهیم همت، شهید محمود شهبازی وزوایی، شهید حاج کاظم رستگار و دیگر فرماندهان نام‌آشنای دفاع مقدس در میدان‌های نبرد حضور داشت.

«لحظه‌های افتخار» روند مسئولیت‌های این فرمانده را از فرماندهی دسته، گروهان و گردان در عملیات‌های فتح‌المبین و بیت‌المقدس تا جانشینی تیپ و حضور در تیپ سیدالشهدا (ع) دنبال می‌کند. کتاب همچنین به نقش او در عملیات‌های خیبر و بدر، فرماندهی تیپ مستقل ۱۱۰ خاتم‌الانبیا (ص) و مسئولیت‌هایش در سال‌های پایانی دفاع مقدس می‌پردازد.

بخش دیگری از این اثر، فعالیت‌های شهید غلامی پس از پایان جنگ تحمیلی را روایت می‌کند؛ از حضور در نیروی زمینی سپاه و تلاش برای ثبت و مستندسازی تاریخ لشکر ۱۰ سیدالشهدا (ع) تا اعزام به عراق و سوریه برای انتقال تجربیات نظامی به نیرو‌های مقاومت و حضور در نبرد با گروه تروریستی داعش.

شهید احمد غلامی در نهم شهریور ۱۳۹۵ هنگام شناسایی و تحویل یکی از محور‌های عملیاتی در سوریه بر اثر اصابت ترکش موشک از ناحیه سر به‌شدت مجروح شد و پس از ۱۰ روز کما، ۱۹ شهریور همان سال به شهادت رسید. پیکر این فرمانده مدافع حرم پس از تشییع باشکوه مردم در شهرری، در قطعه ۲۹ گلزار شهدای بهشت زهرا (س) آرام گرفت.

در بخشی از کتاب آمده است:

صدای انفجاری مرا زمین زد و دیگر چیزی جز دود و خاک در اطراف نمی‌دیدم نمی‌دانم چند لحظه گذشت که صدای بم آدم‌ها را می‌شنیدم ولی نمی‌فهمیدم چه می‌گویند گوشه‌ایم سنگین شده بود. بعد از چند لحظه که نمی‌دانم با چه زمانی قابل‌مقایسه است ساعت یا دقیقه یا ثانیه خودم را روی برانکارد دیدم که در حال حمل چپ و راست می‌شدم نمی‌توانستم خودم را نگه دارم با هر حرکتی در حال سقوط بودم. با هر تکانی درد خفیفی در شکم و بدنم حس می‌کردم و از حال می‌رفتم زمان را از یاد برده بودم.

کتاب «لحظه‌های افتخار» نوشته میرعمادالدین فیاضی در ۶۸۲ صفحه، قطع رقعی و توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده و در دسترس علاقه‌مندان به تاریخ شفاهی دفاع مقدس، زندگی‌نامه فرماندهان سپاه و ادبیات مقاومت قرار گرفته است.