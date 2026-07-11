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هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی با نقض آتش بس لبنان، در چهار حمله، ساختمانهای مسکونی را در شهرک منصوری در صور بمباران کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شهرک " کفرتبنیت" نیز در حمله پهپادی رژیم اشغالگر هدف قرار گرفته شد. نظامیان اشغالگر همچنین تعدادی از خانه ها را در شهرک "حداثا" به آتش کشیدند و دو شهرک دیگر نیز در جنوب لبنان مورد حمله صهیونیست ها قرار گرفت.
از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی با سانسور تعداد تلفات خود اعلام کرد که از اسفند ماه گذشته و آغاز عملیات زمینی در جنوب لبنان تاکنون، ۱۴۶۱ نظامی و افسر زخمی شدهاند که حال ۸۹ نفر از آنها وخیم است.