هواپیما‌های جنگی رژیم صهیونیستی با نقض آتش بس لبنان، در چهار حمله، ساختمان‌های مسکونی را در شهرک منصوری در صور بمباران کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شهرک " کفرتبنیت" نیز در حمله پهپادی رژیم اشغالگر هدف قرار گرفته شد. نظامیان اشغالگر همچنین تعدادی از خانه ها را در شهرک "حداثا" به آتش کشیدند و دو شهرک دیگر نیز در جنوب لبنان مورد حمله صهیونیست ها قرار گرفت.

جنگنده‌های صهیونیستی مناطق جنوب لبنان را بمباران کردند جنگنده‌های صهیونیستی مناطق جنوب لبنان را بمباران کردند جنگنده‌های صهیونیستی مناطق جنوب لبنان را بمباران کردند جنگنده‌های صهیونیستی مناطق جنوب لبنان را بمباران کردند

از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی با سانسور تعداد تلفات خود اعلام کرد که از اسفند ماه گذشته و آغاز عملیات زمینی در جنوب لبنان تاکنون، ۱۴۶۱ نظامی و افسر زخمی شده‌اند که حال ۸۹ نفر از آنها وخیم است.