حساب سرپرستان خانوار از بیستم تیر با رقم آخر کد ملی سه، چهار، پنج و شش شارژ شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی به خبرگزاری صداوسیما گفت: مرحله دوازدهم کالابرگ از ۱۵ تیرماه با شارژ حساب سرپرستان خانوار که رقم آخر کد ملی آنها صفر، یک و دو بود آغاز شد و از بیستم تیر هم حساب سرپرستان خانوار با رقم آخر کد ملی سه، چهار، پنج و شش شارژ شده است.

مختار احمدی افزود: ۲۵ تیر هم حساب سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی هفت، هشت و نه شارژ خواهد شد و مهلت استفاده از این اعتبار پایان مردادماه است.

او گفت: اعتبار کالابرگ بدون تغییر نسبت به قبل یک میلیون تومان به ازای هر نفر است و این اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی از چهار هزار و ۳۰۰ فروشگاه استان در نظر گرفته شده است.