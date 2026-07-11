فرهنگ، نیروی پیشران انقلاب اسلامی و پایه امتسازی است
تحلیلگر سیاسی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی بیش از هر چیز یک انقلاب فرهنگی است، گفت: حضور میلیونی مردم در آیین تشییع رهبر شهیدانقلاب اسلامی، جلوهای از قدرت فرهنگی انقلاب اسلامی و نماد امتسازی بر پایه فرهنگ و مشارکت مردمی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز
، حمید عربیان، تحلیلگر سیاسی، با حضور در برنامه زنده «نگاه مردم» اظهار کرد: انقلاب اسلامی یکی از مهمترین انقلابهای فرهنگی جهان است و مردم ایران با تبعیت از رهبران انقلاب، یک حرکت بزرگ فرهنگی را رقم زدهاند.
وی با بیان اینکه عرصه فرهنگ مهمترین نیروی پیشران انقلاب اسلامی است، افزود: این ظرفیت فرهنگی، انقلاب را در برابر مشکلات و سختیهای مختلف حفظ کرده و استمرار بخشیده است.
عربیان حضور گسترده مردم در آیین تشییع رهبر شهید را نشانهای از قدرت فرهنگی انقلاب اسلامی دانست و گفت: این حضور میلیونی، جلوهای از صدور فرهنگ انقلاب و تحقق امتسازی است؛ چراکه امامین انقلاب توانستهاند فرهنگ و مردم را به شکلی عمیق به یکدیگر پیوند دهند.
این تحلیلگر سیاسی با اشاره به اهمیت امتسازی در اندیشه امامین انقلاب خاطرنشان کرد: تحقق امتسازی نیازمند گروههای پیشران است و در سراسر جهان نیز برای شکلگیری جریانهای اجتماعی از ظرفیت گروههای پیشرو بهره گرفته میشود.
وی در برنامه زنده نگاه مردم ادامه داد: رهبر شهید توجه ویژهای به نقش زنان در فرآیند امتسازی داشتند و با نگاهی فرادینی و جهانی، جایگاه، ارزش و حقوق زنان را مورد توجه قرار دادند.
عربیان همچنین نوجوانان و جوانان را از دیگر گروههای پیشران انقلاب برشمرد و گفت: امروز ارتباط مؤثر با نسل نوجوان و جوان، زمینهساز پیشرفت و پویایی انقلاب اسلامی است و حتی سن نقشآفرینی این گروه در کشور کاهش یافته است.
وی در پایان با تأکید بر اینکه مبارزه با ظلم و استکبار یک ارزش جهانی است، تصریح کرد: روحیه استکبارستیزی همواره از دغدغههای اصلی رهبر شهید بود و این رویکرد، یکی از مؤلفههای مهم گفتمان انقلاب اسلامی به شمار میرود.