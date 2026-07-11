مهار حریق در ارتفاعات هزارمسجد کلات و درگز
آتشسوزی در منطقه «گازه دیمان» در ارتفاعات هزارمسجد کلات و درگز مهارشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این حریق عصر دیروز نوزدهم تیرماه رخ داد و ۲۰ نفر از نیروهای عملیاتی و داوطلب در منطقه با تلاشی پنج ساعته حریق را مهار و از گسترش آتش به سایر مناطق جلوگیری کردند.
علت وقوع آتشسوزی و میزان خسارات احتمالی در حال بررسی است.
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