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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز گفت: عملیات بازسازی فیلتراسیون ۴ تصفیهخانه اصلی این کلانشهر اهواز باهدف آمادگی کامل برای مقابله با تنش آبی در روزهای گرم پیش رو اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین عبیداوی با اشاره به برنامههای راهبردی این شرکت برای پایداری تامین آب آشامیدنی شهروندان اظهار کرد: راهبرد ما در سال جاری، عبور از مدیریت بحران به سمت «مدیریت پیشدستانه» است که در این راستا تمامی ظرفیتهای فنی و انسانی برای ارتقا کیفیت و کمیت خدمات بهکار گرفته شده است.
نوسازی؛ کلیدواژه پایداری در تصفیهخانههای اهواز
وی با اشاره به اقدامات شاخص در تصفیهخانههای کلیدی اهواز گفت: در تصفیهخانه «شهید منجزی» با بهرهبرداری از مخزن ۵۰ هزار مترمکعبی و تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفیت، ضریب اطمینان شبکه به مراتب بالا رفته است. همچنین در تصفیهخانههای «گلستان» و «کوتعبداله»، تکمیل اسکلههای آبگیر و بازسازی لاگونهای پیشتهنشینی، راندمان تصفیه را وارد فاز جدیدی کرده است.
عبیداوی افزود: تکمیل بازسازی فیلترهای تصفیهخانه «شهدای شیبان» نیز گامی مکمل برای تثبیت پایداری تامین آب در مناطق زیر پوشش این تاسیسات بود که اکنون ثمرات آن در کاهش اختلالات شبکه مشهود است.
از پایش هوشمند تا برخورد با انشعابات غیرمجاز
مدیرعامل آبفای اهواز کاهش زمان واکنش به حوادث و اجرای تعمیرات پیشگیرانه را لازمه عبور از شرایط تنش آبی دانست و بیان داشت: پایش مستمر تاسیسات و مدیریت هوشمند شبکه، اجازه نمیدهد نوسانات مصرف، خللی در روند توزیع ایجاد کند.
وی انشعابات غیرمجاز را «تضییعکننده حقالناس» خواند و تاکید کرد: این تخلفات علاوه بر ایجاد افت فشار در شبکه، عدالت در توزیع را خدشهدار میکند لذا برخورد قانونی با این موارد در کنار شناسایی نقاط آسیبپذیر با جدیت در دستور کار تیمهای گشت و بازرسی آبفا قرار دارد.
دعوت از مردم برای صیانت از شبکه
حسین عبیداوی با اشاره به نقش بیبدیل مشارکت شهروندان در مدیریت منابع آب گفت: سامانه ۱۲۲ پل ارتباطی مستقیم ما با شهروندان است. از مردم شریف اهواز تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه انشعاب غیرمجاز یا شکستگی در شبکه، موضوع را گزارش دهند تا پرسنل شرکت آب و فاضلاب در کوتاهترین زمان نسبت به رفع چالشها اقدام کنند.
وی تصریح کرد: ترکیب دانش فنی متخصصان داخلی، نوسازی سختافزاری تصفیهخانهها و نظارت عمومی شهروندان، مثلث طلایی ما برای استمرار خدمات پایدار و عبور موفق از روزهای پیک مصرف خواهد بود.
شهرستان اهواز با بیش از ۲ میلیون نفر یکی از مناطق پرجمعیت و کلیدی کشور به شمار می رود.