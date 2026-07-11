نگاه مردمی رهبر شهید انقلاب اسلامی، ریشه در مکتب اهلبیت (ع) داشت
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی از جامعیت علمی و دینی برخوردار بودند، گفت: نگاه ایشان در عرصه فرهنگ و جامعه، مبتنی بر مردمباوری و برگرفته از سیره اهلبیت (ع) بود و همواره بر نقشآفرینی همه اقشار در پیشبرد اهداف دینی تأکید داشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز
، حجتالاسلام والمسلمین انصاری با حضور در برنامه زنده «نگاه مردم» اظهار کرد: با بررسی شخصیت رهبر شهید انقلاب اسلامی درمییابیم که ایشان از آغاز دوران تحصیل علوم دینی، با تسلط بر مبانی فقه، معارف اسلامی و تاریخ اسلام، نگاهی جامع و راهبردی به مسائل دینی و اجتماعی داشتند.
وی در برنامه زنده تلویزیونی افزود: این جامعنگری در شیوه راهبری نهادها و نظامسازی فرهنگی نیز کاملاً مشهود بود و تصمیمات و سیاستگذاریهای ایشان همواره بر پایه مبانی اصیل دینی و شناخت دقیق نیازهای جامعه شکل میگرفت.
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز با اشاره به نگاه مردمی رهبر شهید تصریح کرد: ایشان معتقد بودند سازمانها و نهادهای فرهنگی باید نقش هدایتگر و تسهیلگر داشته باشند و زمینه حضور و مشارکت مردم را در پیشبرد امور دینی و فرهنگی فراهم کنند.
انصاری با حضور در سیمای البرز ادامه داد: این نگاه برخاسته از مکتب اهلبیت (ع) است؛ مکتبی که بر جذب حداکثری، کرامت انسانی و همراهی با اقشار مختلف جامعه تأکید دارد و از مرزبندیهای سلیقهای پرهیز میکند.
وی با اشاره به دیدگاه رهبر شهید درباره مسائل فرهنگی، از جمله موضوع حجاب، گفت: ایشان در مواجهه با مسائل اجتماعی، نگاهی وحدتآفرین و واقعبینانه داشتند و بر حفظ انسجام اجتماعی تأکید میکردند. رهبر شهید، بانوانی را که با حفظ هویت و پایبندی به ارزشهای انقلاب در جامعه حضور دارند، سرمایههای اجتماعی کشور میدانستند و بر نقش آنان در حفظ و تقویت نظام اسلامی تأکید داشتند.
انصاری در پایان برنامه زنده نگاه مردم خاطرنشان کرد: نگاه جامع، مردممحور و مبتنی بر آموزههای اهلبیت (ع)، از مهمترین ویژگیهای مکتب فکری رهبر شهید بود؛ نگاهی که مشارکت همه اقشار جامعه را در مسیر پیشرفت و تعالی کشور ضروری میدانست.