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استاندار مازندران از پرداخت هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از واحدهای تولیدی و افزایش جهش تولید در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، چهارمین نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مازندران با حضور استاندار، مدیران دستگاههای اجرایی و جمعی از مدیران واحدهای تولیدی استان برگزار شد.
در این نشست، مدیران برخی واحدهای تولیدی مسائل و مشکلات خود را در حوزه تأمین مالی، مواد اولیه، سوخت و موانع تولید مطرح کردند و راهکارهای رفع این مشکلات مورد بررسی قرار گرفت.
استاندار مازندران در این جلسه با تأکید بر حمایت از بخش تولید، از پرداخت هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای پشتیبانی از واحدهای تولیدی استان خبر داد و گفت: این تسهیلات با هدف تقویت تولید، حفظ اشتغال و تحقق جهش تولید اختصاص یافته است.
وی همچنین با اشاره به ضرورت رفع مشکلات زیرساختی واحدهای تولیدی، افزود: موضوع توزیع آسان سوخت در منطقه غرب مازندران نیز در این نشست بررسی و درباره آن رایزنیهای لازم انجام شد.
استاندار مازندران با تأکید بر حمایت عملی از تولیدکنندگان، اظهار کرد: برای تأمین آسانتر و ارزانتر مواد اولیه مورد نیاز برخی واحدهای تولیدی نیز تصمیمهای لازم اتخاذ شده و اقدامات اجرایی در این زمینه با جدیت دنبال خواهد شد.