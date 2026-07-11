استاندار مازندران از پرداخت هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از واحدهای تولیدی و افزایش جهش تولید در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، چهارمین نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مازندران با حضور استاندار، مدیران دستگاه‌های اجرایی و جمعی از مدیران واحد‌های تولیدی استان برگزار شد.

در این نشست، مدیران برخی واحد‌های تولیدی مسائل و مشکلات خود را در حوزه تأمین مالی، مواد اولیه، سوخت و موانع تولید مطرح کردند و راهکار‌های رفع این مشکلات مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار مازندران در این جلسه با تأکید بر حمایت از بخش تولید، از پرداخت هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای پشتیبانی از واحد‌های تولیدی استان خبر داد و گفت: این تسهیلات با هدف تقویت تولید، حفظ اشتغال و تحقق جهش تولید اختصاص یافته است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت رفع مشکلات زیرساختی واحد‌های تولیدی، افزود: موضوع توزیع آسان سوخت در منطقه غرب مازندران نیز در این نشست بررسی و درباره آن رایزنی‌های لازم انجام شد.

استاندار مازندران با تأکید بر حمایت عملی از تولیدکنندگان، اظهار کرد: برای تأمین آسان‌تر و ارزان‌تر مواد اولیه مورد نیاز برخی واحد‌های تولیدی نیز تصمیم‌های لازم اتخاذ شده و اقدامات اجرایی در این زمینه با جدیت دنبال خواهد شد.