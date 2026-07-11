به گزارش خبرگزای صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا آقایی در حاشیه مراسم توزیع موتور‌های برق اضطراری میان نانوایی‌های پدافندی با اشاره به ضرورت تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی گفت: در راستای اجرای دستورالعمل‌های پدافند غیرعامل و با هدف حفظ استمرار در خدمات‌رسانی به شهروندان، طرح تجهیز نانوایی‌های استان به سیستم‌های اضطراری در دستور کار قرار گرفت.

وی با قدردانی از حمایت‌های استاندار برای تأمین اعتبارات استانی و همچنین تلاش‌های فرمانداری‌ها برای تخصیص بودجه‌های شهرستانی افزود: در گام نخست، تعدادی موتور برق خریداری شده است که برای توزیع میان نانوایی‌های هدف، به نمایندگان فرمانداری‌های شهرستان‌های استان تحویل داده شد.

فرماندار یزد با بیان اینکه تجهیزات پدافندی تنها به موتور برق محدود نمی‌شود، تصریح کرد: تکمیل چرخه پدافندی نانوایی‌ها، نیازمند تهیه مشعل‌های دوگانه، مخازن سوخت و مخازن ذخیره آب است. در این مسیر، موتور‌های برق خریداری شده به صورت مستقیم در اختیار نانوایان قرار می‌گیرد، اما نانوایان نیز با مشارکت فعال، نسبت به تکمیل سایر اقلام ضروری اقدام کنند تا شاهد ایجاد نانوایی‌های کاملاً مجهز و تاب‌آور در سطح شهرستان‌ها باشیم.

آقایی اظهار داشت: هدف‌گذاری طرح، تجهیز ۳۰ درصد از نانوایی‌های هر شهرستان به سیستم‌های پدافندی است. در همین راستا برای سال جاری نیز اعتبارات لازم توسط فرمانداران محترم پیش‌بینی شده است تا مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی، شاهد اجرای کامل این طرح در تمامی شهرستان‌ها باشیم.