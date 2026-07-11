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مدیر امور اراضی آذربایجانغربی از صدور ۱۱۵ فقره مجوز تغییر کاربری قانونی در سطح ۳۲ هکتار از اراضی استان در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر امور اراضی آذربایجانغربی از صدور ۱۱۵ فقره مجوز تغییر کاربری قانونی در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و تأکید کرد: تسهیلگری در صدور مجوزها برای طرحهای تولیدی، اولویت این مدیریت بهمنظور تقویت زنجیره ارزش در بخش کشاورزی است.
علیرضا خرسندی با اشاره به عملکرد سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ در حوزه صدور مجوزهای قانونی تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها، اظهار کرد: مدیریت امور اراضی استان با هدف کاهش بروکراسی اداری و حمایت از متقاضیانِ قانونمدار، فرآیند صدور مجوزها را بر اساس ضوابط قانونی و با دقت نظر بالا انجام داده است.
مدیر امور اراضی استان با تبیین آمار تفکیکیِ مجوزهای صادره از ابتدای فروردین تا پایان خردادماه ۱۴۰۵، تصریح کرد: در این بازه زمانی، مجموعاً ۱۱۵ فقره مجوز تغییر کاربری در سطح ۳۲ هکتار از اراضی استان صادر شده است که هدف از این مجوزها، اجرای طرحهای تولیدی، صنعتی و زیربنایی بخش کشاورزی بوده است.
خرسندی در ادامه افزود: از مجموع ۱۱۵ مجوز صادر شده، ۵۶ فقره به مساحت ۲۸ هکتار با هدف حمایت از توسعه زیرساختهای کشاورزی و تکمیل زنجیره ارزش، از پرداخت عوارض تغییر کاربری معاف شدهاند که این اقدام نشاندهنده رویکرد حاکمیت در جهت تشویق سرمایهگذاری در بخشهای مولد است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین ۵۹ فقره دیگر نیز به مساحت چهار هکتار در چارچوب ضوابط تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها صادر شده که مشمول پرداخت عوارض قانونی شده است. مدیریت امور اراضی استان با پایبندی کامل به قوانین، تلاش میکند تا ضمن جلوگیری از تخریب اراضی درجهیک، بستری امن و شفاف برای فعالیت اقتصادیِ کشاورزان و سرمایهگذاران عزیز فراهم آورد.