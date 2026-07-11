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مدیر کل امور مالیاتی گلستان گفت: بیش از ۸۰ درصد مودیان در استان گلستان مشمول معافیت مالیاتی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، قربان حاجی مشهدی گفت: سال گذشته از طریق پیامک به این افراد اطلاع رسانی کردیم که نیاز به ارسال اظهار نامه مالیاتی ندارند و امسال هم با پیامک به آنها اطلاعرسانی میشود.
او افزود: اصل را بر شفافیت گذاشتهایم و در سال گذشته ۹۰ درصد از اظهار نامههای مالیاتی را پذیرفتیم و فقط ۱۰ درصد اظهار نامهها مورد راستی آزمایی قرار گرفته بود.
حاجی مشهدی ادامه داد: مهلت تقدیم اظهارنامه مالیاتی هم تا پایان شهریور امسال تمدید شده است.