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علی داوودی، شاعر، با بیان اینکه رهبر شهید به شعر نگاهی فراتر از هنر و ذوق شخصی داشت، گفت: در منظومه فکری ایشان، شعر ابزاری برای انسانسازی، جامعهسازی و تمدنسازی بود و همین نگاه، پیوندی عمیق و ماندگار میان ایشان و جامعه ادبی پدید آورد.
علی داوودی شاعر در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت:شاعران سالها با آقا زیسته بودند و مراسم بدرقه، جلوهای از همین وفاداری بود. دو شبانهروز شعرخوانی بیوقفه شاعران نشان داد که آن همنشینی، همصحبتی و افتخاری که طی دههها نصیب شعر و شاعران شده بود، در این مراسم به شکلی کمنظیر خود را نشان داد.
وی افزود: حضرت آقا به شعر، نگاهی صرفاً هنری، تفننی یا احساسی نداشتند، بلکه با رویکردی عمیق، راهبردی و کاربردی به آن مینگریستند. در بیانات و توصیههای ایشان، شعر ابزاری برای انسانسازی، جامعهسازی و تمدنسازی بود.
این شاعر ادامه داد: رهبر شهید بارها تأکید میکردند که شعر میتواند انسان تربیت کند و اگر کسی بخواهد انسان ایرانی را بشناسد، باید ادبیات ایران را بخواند. این نگاه باعث شد شاعران نیز مسئولیت اجتماعی و فرهنگی شعر را بیش از پیش درک کنند.
داوودی در پایان، تازهترین سروده خود را به رهبر شهید تقدیم کرد و چند بیت از آن را خواند:
تو مثل پرچم سرخی که در دل یاران
دلیل قوت قلبی به وقت بمباران
ولی دریغ به خود آمدم خبر میگفت
خبر چه خسته و بیرحم و شعلهور میگفت
قرار ساعت تشییع صبح فردا بود
خبر وداع تو در غربت مصلی بود