علی داوودی، شاعر، با بیان اینکه رهبر شهید به شعر نگاهی فراتر از هنر و ذوق شخصی داشت، گفت: در منظومه فکری ایشان، شعر ابزاری برای انسان‌سازی، جامعه‌سازی و تمدن‌سازی بود و همین نگاه، پیوندی عمیق و ماندگار میان ایشان و جامعه ادبی پدید آورد.

نگاه رهبر شهید به شعر، تمدن‌ساز و انسان‌پرور بود

نگاه رهبر شهید به شعر، تمدن‌ساز و انسان‌پرور بود

علی داوودی شاعر در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت:شاعران سال‌ها با آقا زیسته بودند و مراسم بدرقه، جلوه‌ای از همین وفاداری بود. دو شبانه‌روز شعرخوانی بی‌وقفه شاعران نشان داد که آن همنشینی، هم‌صحبتی و افتخاری که طی دهه‌ها نصیب شعر و شاعران شده بود، در این مراسم به شکلی کم‌نظیر خود را نشان داد.

وی افزود: حضرت آقا به شعر، نگاهی صرفاً هنری، تفننی یا احساسی نداشتند، بلکه با رویکردی عمیق، راهبردی و کاربردی به آن می‌نگریستند. در بیانات و توصیه‌های ایشان، شعر ابزاری برای انسان‌سازی، جامعه‌سازی و تمدن‌سازی بود.

این شاعر ادامه داد: رهبر شهید بارها تأکید می‌کردند که شعر می‌تواند انسان تربیت کند و اگر کسی بخواهد انسان ایرانی را بشناسد، باید ادبیات ایران را بخواند. این نگاه باعث شد شاعران نیز مسئولیت اجتماعی و فرهنگی شعر را بیش از پیش درک کنند.

داوودی در پایان، تازه‌ترین سروده خود را به رهبر شهید تقدیم کرد و چند بیت از آن را خواند:

تو مثل پرچم سرخی که در دل یاران

دلیل قوت قلبی به وقت بمباران

ولی دریغ به خود آمدم خبر می‌گفت

خبر چه خسته و بی‌رحم و شعله‌ور می‌گفت

قرار ساعت تشییع صبح فردا بود

خبر وداع تو در غربت مصلی بود