رهبر شهید با تقویت ساختارهای علمی و اجتماعی، زمینهساز شکلگیری نظم نوین جهانی شد
تحلیلگر سیاسی، با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی با نگاهی تمدنی، زمینهساز شکلگیری ساختارهای نوین در جمهوری اسلامی شد، گفت: ایشان با تأکید بر علم، فناوری و مقاومت، مسیر عبور از نظام تکقطبی جهان را ترسیم کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز
، سعید آوینی، تحلیلگر سیاسی، با حضور در برنامه «نگاه مردم» اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی، علاوه بر جایگاه فقهی و رهبری، در میان حکمرانان تاریخ ایران از جایگاهی ممتاز برخوردار بودند و با نگاهی تمدنی، مسیر جدیدی را پیش روی جمهوری اسلامی قرار دادند.
وی با اشاره به روند تکامل نظام جمهوری اسلامی افزود: اگرچه نظام اسلامی پس از انقلاب شکل گرفت، اما تحقق کامل دولت اسلامی نیازمند شکلگیری نظامات اجتماعی متناسب با آرمانهای انقلاب است. رهبر شهید با طراحی و تقویت این نظامات، بسترهای لازم برای حرکت در این مسیر را فراهم کردند.
آوینی در برنامه زنده نگاه مردم ادامه داد: همزمان با تحولات مهم جهانی و فروپاشی نظامهای پیشین، رهبر شهید با تحلیل دقیق از ساختار قدرت در جهان، نظام تکقطبی مبتنی بر سلطه و سرمایهداری را به چالش کشیدند و بر ضرورت ایستادگی در برابر سلطه جهانی تأکید داشتند.
وی با حضور در برنامه سیمای البرز تصریح کرد: رهبر شهید بارها بر این نکته تأکید میکردند که جهان در حال عبور از نظم تکقطبی به نظمی جدید است و جمهوری اسلامی باید با اتکا به ظرفیتهای درونی، نقشآفرین این تحول باشد.
این تحلیلگر سیاسی، توسعه علم، فناوری و ساختارسازی را از مهمترین محورهای راهبردی رهبر شهید دانست و گفت: توجه ویژه به شرکتهای دانشبنیان، تقویت زیرساختهای علمی و حرکت به سمت خودکفایی، از جمله اقداماتی بود که با هدایت و پیگیری ایشان به یکی از پیشرانهای پیشرفت کشور تبدیل شد.
آوینی در پایان با اشاره به مبانی فکری رهبر شهید خاطرنشان کرد: نظریه محوری ایشان، تقابل همیشگی حق و باطل و ضرورت شکلگیری جبهه مقاومت در برابر نظام سلطه بود؛ رویکردی که به اعتقاد ایشان، زمینهساز حفظ استقلال، عزت و پیشرفت ملتهای مستقل خواهد بود