مدیر جهاد کشاورزی هریس از آزادسازی ۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی در مناطق امند و گمند این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، دعایی اظهار کرد:در عملیات آزادسازی ۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی هریس تعداد ۱۲۰ فقره ساخت‌وساز غیرمجاز شناسایی و در راستای اجرای قوانین و مقررات مربوط به حفظ کاربری اراضی کشاورزی، نسبت به رفع تصرف و آزادسازی این اراضی اقدام شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هریس افزود: این اقدام با هدف صیانت از اراضی کشاورزی، جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و حفظ ظرفیت تولید و امنیت غذایی منطقه انجام شد.