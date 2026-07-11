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فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی آذربایجانغربی گفت: در سه ماهه نخست سال جاری یکهزار و ۶۵۴ فقره گزارش تغییر کاربری در استان دریافت و بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی آذربایجانغربی با تبیین عملکرد سه ماهه نخست سال جاری، بر تداوم رویکرد پیشگیرانه و قاطعیت در اجرای قوانین حفاظتی تأکید کرد و گفت: در سه ماهه نخست سال جاری یکهزار و ۶۵۴ فقره گزارش تغییر کاربری در استان دریافت و بررسی شد.
سرهنگ بهرام تقیزاده ضمن ارائه گزارش عملکرد این یگان در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵، اولویت اصلی این نیرو را حفاظت از اراضی به عنوان بستر تولید و امنیت غذایی کشور دانست.
فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی آذربایجانغربی با اشاره به حجم گسترده عملیات میدانی در بهار ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای صیانت از اراضی، در مجموع یکهزار و ۶۵۴ فقره گزارش و خبر دریافتی از طریق گشتهای ویژه، سامانه ۱۳۱، گزارشهای تلفنی و حضوری ثبت شد که از این تعداد، پس از بررسیهای میدانی، ۱۴۱ مورد به عنوان گزارشهای دارای اولویت صحتسنجی شدند. این اقدامات منجر به شناسایی ۹۵۲ فقره تغییر کاربری غیرمجاز در سطح استان شد که نشاندهنده هوشیاری یگان حفاظت در شناسایی بهموقع تخلفات است.
وی افزود: با هدف جلوگیری از تثبیت تخلفات و پیشگیری از پیشرفت ساختوسازهای غیرقانونی، ۹۵۶ مورد اخطار توقف عملیات توسط عوامل یگان حفاظت صادر شد که این امر نقش مؤثری در کاهش هزینههای آزادسازی اراضی داشته است.
فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی استان در تشریح اقدامات سلبی و اجرایی تصریح کرد: در راستای اعمال قانون و صیانت از حقوق بیتالمال، در سهماهه نخست سال جاری، ۱۴۲ فقره عملیات اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها انجام شد. همچنین، ۱۲ فقره حکم قطعی قلع و قمع نیز با دستور مقام قضایی به مرحله اجرا درآمد.
سرهنگ تقیزاده در پایان با دعوت از مردم برای مشارکت در امر حفاظت از اراضی خاطرنشان کرد: سامانه ۱۳۱ پل ارتباطی ما با بهرهبرداران و مردم عزیز استان است و تمامی گزارشهای واصله با جدیت مورد بررسی قرار میگیرد. یگان حفاظت در تمامی شهرستانها با آمادگی کامل، اجازه نخواهد داد سودجویان امنیت زیستی و منابع پایدار کشاورزی استان را به مخاطره بیندازند.