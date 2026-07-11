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نمایشگاه نقاشی (دستان کوچک) آثار هنرمندان نقاش نیشابوری در محل نگارخانه کمال الملک نیشابور برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: در نمایشگاه نقاشی دستان کوچک ۲۵ اثر هنرمندان نقاش نیشابوری مبینا ادگی و هدیه قبادی هنرجویان آموزشگاه هنرهای تجسمی کاشکی با تکنیکهای مدادرنگی، مداد، زغال، سیاه قلم و پاستل گچی در ابعاد ۵۰×۳۵ تا ۷۰×۱۰۰ با موضوع طبیعت، طبیعت بی جان و چهره و سبک رئالیسم در معرض دیدعموم علاقهمندان قرار گرفته است.
حمید رضا افزود: نمایشگاه نقاشی دستان کوچک از شنبه ۲۰ الی دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ لغایت ۲۰ بعد از ظهر دایر است.
وی تصریح کرد: نمایشگاه نقاشی دستان کوچک در نگارخانه کمال الملک واقع در خیابان شهید جعفری (راه آهن) مجتمع فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور برپا است.