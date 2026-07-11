حضور بانوان در بدرقه رهبر شهید، جلوهای از مسئولیتپذیری زنان مسلمان است
استاد دانشگاه و حوزه، با بیان اینکه حضور گسترده بانوان در آیین بدرقه رهبر شهید انقلاب، نشاندهنده درک صحیح آنان از مسئولیتهای اجتماعی و تربیتی است، گفت: الگوی زن مسلمان در اندیشه رهبر شهید، تلفیقی از نقشآفرینی اجتماعی، مدیریت خانواده و حفظ هویت اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز
، مریم حسنی، استاد دانشگاه و حوزه، با حضور در برنامه «امروز البرز» درباره نقش بانوان در جریان بدرقه رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب همواره بر این نکته تأکید داشتند که زنان نیمی از جامعه را تشکیل میدهند و تربیت نیم دیگر جامعه نیز بر عهده آنان است. حضور گسترده بانوان در آیین بدرقه رهبر شهید، جلوهای از وظیفهشناسی، موقعیتشناسی هوشمندانه و اهتمام آنان به نقشهای تربیتی و اجتماعی است.
وی با حضور در برنامه زنده تلویزیونی سیمای البرز افزود: بانوان امروز به مرحلهای از بالندگی رسیدهاند که جایگاه و مسئولیت خود را بهخوبی درک میکنند و این شناخت، علاوه بر رشد فردی، در تعالی خانواده و هدایت جامعه نیز تأثیرگذار است.
حسنی با اشاره به نگاه اسلام به جایگاه زن تصریح کرد: اسلام الگویی کامل و جامع برای همه انسانها، بهویژه بانوان، ارائه کرده است. رهبر شهید نیز همواره بر تبیین صحیح جایگاه زن مسلمان ایرانی بر پایه معارف اسلامی تأکید داشتند و زن را نماد تدبیر، مدیریت و محور آرامش خانواده میدانستند؛ شخصیتی که میتواند در کنار ایفای نقش خانوادگی، حضوری مؤثر و مسئولانه در عرصههای اجتماعی نیز داشته باشد.
این استاد دانشگاه و حوزه با اشاره به نقشآفرینی مادران شهدا در تاریخ انقلاب اسلامی گفت: مادران شهدا با وجود عاطفه عمیق مادری، نگاه خود را از محدوده خانواده فراتر برده و برای امنیت و عزت جامعه از عزیزترین سرمایه خود گذشتهاند؛ روحیهای که ریشه در ایمان و اخلاص دارد.
وی در برنامه زنده امروز البرز تأکید کرد: توجه ویژه رهبر شهید به جایگاه بانوان، برگرفته از آموزههای اسلام ناب است؛ همانگونه که امام خمینی(ره) فرمودند: «از دامن زن، مرد به معراج میرسد.» خانواده با محوریت زن شکل میگیرد و در بسیاری از شرایط، این بانوان هستند که با مدیریت، صبوری و حمایت خود، بنیان خانواده را حفظ میکنند.
حسنی الگوسازی را از مهمترین نیازهای جامعه دانست و به مجری سیمای البرز افزود: با تأسی به شخصیتهایی همچون حضرت فاطمه زهرا(س) و حضرت زینب(س)، میتوان شاخصهای زن تراز انقلاب اسلامی را شناخت. حضور اجتماعی و سیاسی این بانوان بزرگوار نشان میدهد که زن مسلمان میتواند در عرصههای مختلف نقشآفرین باشد و در عین حال هویت، کرامت و جایگاه زنانه خود را حفظ کند.