به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ عیسی روشن قلب با اشاره به اینکه مواد مخدر ریشه بسیاری از جرایم، ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی است گفت: در اجرای طرح مبارزه با سوداگران مرگ و در پی اخبار واصله مبنی بر توزیع و فروش مواد مخدردراین شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار پلیس مواد مخدر قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه ماموران، طی اقدامات فنی و استفاده از شگرد‌های خاص پلیسی اقدام به شناسایی فروشنده موادمخدر کرده و طی انجام عملیاتی وی دستگیر کردند، افزود: ماموران انتظامی ۱ کیلو و ۹۰۰ گرم انواع مواد مخدر و آلات توزین و بسته بندی در بازرسی از این قاچاقچی کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت گفت: متهم ۶۱ ساله دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.