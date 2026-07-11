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فرمانده انتظامی شهرستان رشت از دستگیری یک نفر قاچاقچی مواد مخدر و کشف ۱ کیلو ۹۰۰ گرم انواع مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ عیسی روشن قلب با اشاره به اینکه مواد مخدر ریشه بسیاری از جرایم، ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی است گفت: در اجرای طرح مبارزه با سوداگران مرگ و در پی اخبار واصله مبنی بر توزیع و فروش مواد مخدردراین شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار پلیس مواد مخدر قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه ماموران، طی اقدامات فنی و استفاده از شگردهای خاص پلیسی اقدام به شناسایی فروشنده موادمخدر کرده و طی انجام عملیاتی وی دستگیر کردند، افزود: ماموران انتظامی ۱ کیلو و ۹۰۰ گرم انواع مواد مخدر و آلات توزین و بسته بندی در بازرسی از این قاچاقچی کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان رشت گفت: متهم ۶۱ ساله دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.