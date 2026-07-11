سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، گفت: در جلسه آتی شورای شهر، حمایت از شهروندان تهرانی در دوره جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی و احداث پناهگاه‌های شهری بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا نادعلی افزود : چهارصد و هجدهمین جلسه رسمی ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، به بررسی موضوعات مرتبط با مدیریت شهری در شرایط جنگ، ارتقای تاب‌آوری پایتخت و همچنین بررسی گزارش‌های نظارتی و حسابرسی اختصاص دارد.

وی افزود: در نخستین دستور جلسه، لایحه حمایت از شهروندان تهرانی در شش حوزه مأموریتی شهرداری تهران در دوره جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی به همراه گزارش کمیسیون اصلی برنامه و بودجه بررسی می شود.

وی ادامه داد: بررسی طرح کمیسیون شهرسازی و معماری در خصوص الزام شهرداری تهران به احداث و بهره‌برداری از پناهگاه‌ها و فضاهای امن شهری و همچنین رعایت الزامات پدافند غیرعامل در ساختمان‌ها و طرح‌های شهری دومین دستور جلسه آتی شورای شهر است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: سومین دستور جلسه، بررسی گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حسابرسی شهرداری منطقه ۲ برای سال مالی ۱۴۰۲ است که گزارش کمیسیون اصلی برنامه و بودجه نیز در این خصوص قرائت خواهد شد.

نادعلی افزود: چهارمین دستور جلسه به بررسی گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حسابرسی شهرداری منطقه ۴ برای سال مالی ۱۴۰۲ اختصاص دارد .

وی گفت: دستور جلسات پایانی این جلسه، بررسی ۱۶ پلاک ثبتی و تعیین تکلیف آنها از حیث باغ بودن یا نبودن است که پس از قرائت گزارش‌های تخصصی مربوطه، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص تصمیم‌گیری خواهند کرد.