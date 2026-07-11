آیین گرامیداشت رهبر شهید انقلاب با حضور گسترده مردم در سنندج برگزار شد و سخنرانان بر تداوم راه مقاومت و تقویت وحدت ملی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، آیین گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، امروز با حضور گسترده مردم در مسجد جامع سنندج برگزار شد.

شرکت‌کنندگان با عزاداری و سر دادن شعار، انزجار خود را از رژیم صهیونی و آمریکایی اعلام کردند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان، ایستادگی در برابر دشمن و پایبندی به آرمان‌های الهی را مهم‌ترین ویژگی رهبر شهید انقلاب دانست و بر تداوم راه مقاومت تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی همچنین از مسئولان خواست با محوریت امید، وحدت و آرامش، مطالبات مردم را با جدیت دنبال کنند.

استاندار کردستان نیز در این مراسم گفت: رهبر شهید انقلاب محور وحدت ملی بود و شهادت ایشان، انسجام ملت ایران را بیش از پیش تقویت کرد.