موسسه دانش‌بنیان برکت در راستای تجاری‌سازی فناوری‌های سلامت و تقویت تولید داخلی، فراخوان جذب ایده‌ها و طرح‌های تولیدمحور را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، موسسه دانش‌بنیان برکت با هدف تسریع در تجاری‌سازی فناوری‌های سلامت، تقویت تولید دانش‌بنیان و حمایت از شرکت‌های نوآور، فراخوان جذب ایده‌ها و طرح‌های تولیدمحور حوزه سلامت را منتشر کرد؛ فراخوانی که می‌تواند مسیر ورود محصولات نوآورانه به بازار و توسعه ظرفیت‌های تولید داخلی را هموار کند.

در این فراخوان از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه سلامت که در مرحله تولید اولیه یا توسعه محصول قرار دارند، دعوت می‌شود تا طرح‌های خود را برای بهره‌مندی از حمایت‌های تخصصی این مجموعه ارائه کنند.

این فراخوان با هدف شناسایی و توانمندسازی ایده‌های فناورانه، افزایش ظرفیت تولید محصولات سلامت‌محور و تسریع فرآیند تجاری‌سازی فناوری‌های دانش‌بنیان است. همچنین ایجاد ارتباط میان صاحبان فناوری و زیرساخت‌های تولیدی، از دیگر اهداف این برنامه اعلام شده است.

بر اساس این فراخوان، شرکت‌های منتخب می‌توانند از ظرفیت آزمایشگاه‌های تخصصی تولید، فضای کار و تولید مشترک، هلدینگ دارویی برکت و همچنین مشارکت سرمایه‌گذاری در طرح‌های برگزیده بهره‌مند شوند؛ حمایت‌هایی که می‌تواند بخشی از چالش‌های شرکت‌های نوپا در مسیر توسعه و ورود به بازار را برطرف کند.

طرح‌های ارسالی نیز بر اساس میزان انطباق با ظرفیت تجهیزات پیشرفته موجود در شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ دارویی برکت ارزیابی خواهند شد.

مهلت ارسال طرح‌ها تا مهرماه ۱۴۰۵ تعیین شده و متقاضیان می‌توانند پیشنهاد‌های خود را از طریق نشانی info@barkatventures.ir ارسال کنند.