فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت از رهایی فردی که به دلیل اختلافات شخصی توسط افرادی به گرو گرفته شده بود، در پی عملیات هوشمندانه پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ فیروزبخت در تشریح این عملیات اظهار داشت: به دنبال وقوع یک مورد گروگان‌گیری ناشی از اختلافات شخصی در جیرفت، کارآگاهان پلیس آگاهی بلافاصله وارد عمل شده و با به‌کارگیری شگرد‌های خاص پلیسی و اشراف دقیق اطلاعاتی، متهمان را شناسایی کردند.

وی با اشاره به موفقیت این عملیات در کمترین زمان ممکن، افزود: با مدیریت و اقدام قاطع مأموران، گروگان صحیح و سالم آزاد شد و عاملان این اقدام مجرمانه نیز تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

فرمانده انتظامی جیرفت در پایان بر آمادگی کامل پلیس برای برخورد با هرگونه مخل نظم و امنیت تأکید کرد و موفقیت این عملیات را نتیجه سرعت عمل و تخصص کارآگاهان پلیس آگاهی دانست.