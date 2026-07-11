فرماندار رامسر با تأکید بر ظرفیت‌های گردشگری و نمایشگاهی این شهرستان گفت: رامسر قابلیت تبدیل شدن به شهر رویدادهای ملی و بین‌المللی را دارد و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در همین راستا دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرماندار رامسر در نشست خبری با تأکید بر ظرفیت‌های ممتاز این شهرستان برای میزبانی رویدادهای ملی و بین‌المللی گفت: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، علاوه بر رونق اقتصادی، نقش مؤثری در توسعه گردشگری، جذب سرمایه‌گذاری و معرفی توانمندی‌های منطقه دارد.

مسلم قبادیان اظهار کرد: رامسر با برخورداری از زیرساخت‌های مناسب، ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری، امکانات اقامتی و نمایشگاهی و موقعیت ممتاز جغرافیایی، قابلیت تبدیل شدن به شهر رویدادهای ملی و بین‌المللی در شمال کشور را دارد.

وی افزود: برگزاری نمایشگاه‌ها، همایش‌ها و رویدادهای تخصصی از مهم‌ترین ابزارهای معرفی ظرفیت‌های هر منطقه است و می‌تواند ضمن ایجاد نشاط اقتصادی، زمینه جذب سرمایه‌گذاران، افزایش تعاملات اقتصادی و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی را فراهم کند.

قبادیان با اشاره به سیاست‌های توسعه‌ای استاندار مازندران تصریح کرد: برنامه‌محوری، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های استان و خدمت‌رسانی مؤثر به مردم از رویکردهای مدیریت استان است و برگزاری چنین رویدادهایی نیز در همین مسیر قرار دارد.

فرماندار رامسر همچنین نقش رسانه‌ها را در معرفی ظرفیت‌های شهرستان مهم دانست و گفت: انعکاس مناسب این رویدادها می‌تواند جایگاه رامسر را به عنوان مقصد برگزاری نمایشگاه‌ها، همایش‌ها و کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی بیش از گذشته تثبیت کند.

در ادامه این نشست، مریم جمشیدی، مجری نمایشگاه تخصصی خودرو، از برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی خودرو رامسر از ۲۲ تا ۲۶ تیرماه در مجتمع نمایشگاهی بین‌المللی تله‌کابین رامسر خبر داد.

وی افزود: این نمایشگاه با حضور خودروهای دارای پلاک ملی و منطقه آزاد برگزار می‌شود و از همان مراحل اولیه با استقبال گسترده شرکت‌کنندگان و غرفه‌داران روبه‌رو شد، به‌گونه‌ای که تمامی فضای پیش‌بینی شده برای غرفه‌ها تکمیل شده است.

جمشیدی گفت: علاقه‌مندان می‌توانند همه‌روزه از ساعت ۱۷ تا ۲۲ به صورت رایگان از این نمایشگاه بازدید کنند.

وی هدف از برگزاری این رویداد را معرفی ظرفیت‌های اقتصادی منطقه، توسعه رویدادهای تخصصی، تقویت تعامل میان فعالان اقتصادی و صنعت خودرو و تثبیت جایگاه رامسر در میزبانی نمایشگاه‌های تخصصی عنوان کرد.

مجری نمایشگاه ابراز امیدواری کرد استمرار برگزاری چنین رویدادهایی، زمینه رونق هرچه بیشتر اقتصاد و گردشگری شهرستان را فراهم کند و گفت: امیدواریم این نمایشگاه، آغازگر برگزاری رویدادهای بزرگ‌تر در غرب مازندران باشد.