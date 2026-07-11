سخنگوی صنعت برق خوزستان با اشاره به تداوم گرمای شدید و پیش‌بینی دمای ۵۰ درجه و بالاتر، از شهروندان خواست از ۱۵ تیر تا ۱۵ مرداد، به‌ویژه در ساعات اوج مصرف، از استفاده وسایل برقی پرمصرف خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سخنگوی صنعت برق خوزستان با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف برق، از شهروندان خواست در ساعات اوج مصرف از استفاده وسایل برقی پرمصرف خودداری کنند.

سید حجت موسوی گفت: از ۱۵ تیر تا ۱۵ مرداد، هم‌زمان با اوج گرمای تابستان، مصرف برق در استان افزایش می‌یابد و همراهی شهروندان برای حفظ پایداری شبکه برق ضروری است.

وی افزود: با توجه به پیش‌بینی افزایش دما تا ۴۹، ۵۰ درجه سانتی‌گراد و بالاتر، شهروندان به‌ویژه در ساعات اوج مصرف، از به‌کارگیری وسایل برقی پرمصرف خودداری و در مدیریت مصرف انرژی همکاری کنند.

همچنین اداره‌کل هواشناسی خوزستان با صدور هشدار سطح قرمز، از وقوع دماهای ۵۰ درجه و بالاتر در استان از روز دوشنبه ۲۳ تیر تا جمعه ۲۶ تیر خبر داده است.