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رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان خوی از بازگشایی اضطراری مسیر دسترسی ۲۱ روستای این شهرستان در نخستین ساعات پس از وقوع سیلاب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان خوی از بازگشایی اضطراری مسیر دسترسی ۲۱ روستای این شهرستان در نخستین ساعات پس از وقوع سیلاب خبر داد.
سیفلو گفت: بر اساس بررسیهای میدانی، مجموع خسارات وارده به راهها و ابنیه فنی حوزه استحفاظی شهرستان خوی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
سیفلو اظهار کرد: بارندگیهای شدید و وقوع سیلاب در تیرماه سال جاری موجب انسداد و آسیبدیدگی بخشهایی از محورهای روستایی و راههای اصلی در بخشهای صفائیه، قطور و فیرورق شد و خساراتی به پلها، آبنماها، دیوارهای ساحلی و سایر ابنیه فنی وارد کرد.
وی افزود: در پی این رخداد، مسیر دسترسی ۱۷ روستا در محور الند و ۴ روستا در بخش قطور به دلیل وقوع سیلاب مسدود شده بود که راهداران شهرستان با حضور شبانهروزی و بهکارگیری ماشینآلات راهداری، در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به بازگشایی مسیرهای عبور اضطراری اقدام کردند و ارتباط تمامی این روستاها برقرار شد.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان خوی ادامه داد: محور الند در محدودههای مصطفیآباد، جنگسر، برسوک و گردنه دیبک، راههای روستایی قرقوش علیا، قزلداش علیا، راویان، کلت، شریفآباد و نجیبآباد و همچنین محور خوی–چالدران از جمله مسیرهایی بودند که در اثر سیلاب دچار انسداد، تخریب یا رسوبگذاری شدند.