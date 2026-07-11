تجلی بیعت با مکتب انقلاب اسلامی
فعال جهادی و فرهنگی با تأکید بر اینکه حضور میلیونی مردم در آیین بدرقه رهبر شهید، جلوهای از بیعت با مکتب انقلاب اسلامی است، گفت: مشارکت گسترده بانوان در این مراسم نشان داد که اندیشه رهبر شهید درباره جایگاه زن مسلمان همچنان الهامبخش جامعه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز
، مریم جعفری، فعال جهادی و فرهنگی، با حضور در برنامه «امروز البرز» اظهار کرد: حضور پرشور و میلیونی مردم در تهران، قم و عراق برای بدرقه رهبر شهید، پدیدهای معمولی نبود، بلکه تجلی پیوند عمیق مردم با مکتب شهید و تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی بود.
وی به مجری سیمای البرز افزود: دشمن در سالهای گذشته با فتنهها و ترفندهای مختلف تلاش کرد پیوند میان مردم و رهبرشان را از بین ببرد، اما این حضور گسترده نشان داد که این پیوند همچنان استوار و ناگسستنی است. خداوند محبت بندگان مخلص خود را در دل امت اسلام قرار میدهد و این استقبال باشکوه، آینهای از عظمت و محبوبیت رهبر شهید بود.
جعفری با اشاره به ویژگیهای شخصیتی رهبر شهید گفت: عقلانیت انقلابی، صبر الهی در برابر فشارها و خدمت بیمنت به مردم از مهمترین ابعاد مجاهدت ایشان بود و مردم با تمام وجود احساس میکردند که رهبرشان رنج آنان را رنج خود میداند.
این فعال فرهنگی حضور گسترده بانوان در آیین تشییع را برگرفته از منظومه فکری رهبر شهید درباره زن دانست و تصریح کرد: ایشان همواره با نگاهی عمیق و راهبردی، نگاه مادی غرب به زن را مورد نقد قرار میدادند و در مقابل، الگوی زن مسلمان ایرانی را بهعنوان زنی اثرگذار، کنشگر و نقشآفرین در عرصههای مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی معرفی میکردند.از منظر رهبر شهید، حضور اجتماعی زنان در کنار حفظ هویت، اصالت و عفاف معنا پیدا میکند و عفاف، حفاظ امنیتی و هویتی زن مسلمان است.
جعفری با اشاره به مفهوم «الگوی سوم زن تراز انقلاب اسلامی» افزود: این الگو بر سه مؤلفه زن بودن، مسلمان بودن و اثرگذاری اجتماعی استوار است. حضور میلیونی بانوان در مراسم بدرقه رهبر شهید نیز صرفاً یک حضور احساسی نبود، بلکه حرکتی آگاهانه برای تجدید بیعت با آرمانهای ایشان به شمار میرفت.
وی در پایان برنامه امروز البرز تأکید کرد: رهبر شهید، زنان را کنشگران اصلی پیشرفت جامعه میدانستند و معتقد بودند سبک زندگی، مهمترین نرمافزار پیشرفت کشور است که بانوان نقش محوری در شکلگیری آن دارند. حضور امروز بانوان در صحنههای اجتماعی نیز نشاندهنده شکلگیری یک خیزش مبتنی بر فهم دینی و مسئولیتپذیری اجتماعی است.