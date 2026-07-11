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امتحانات نهایی دانش آموزان پایههای یازدهم و دوازدهم از فردا ۲۱ تیر آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مجید پیری معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: ۶ درس پایهی یازدهم و همهی دروس پایهی دوازدهم به صورت نهایی و حضوری برگزار میشود
وی از دانش آموزان خواست روز قبل از آزمون محل حوزهی امتحان خود را شناسایی کنند و سی تا چهل دقیقه قبل از ساعت آزمون در محل حوزهی امتحانی حاضر باشند، درها ۱۵ دقیقه قبل از آزمون بسته میشود، قوانین تخلفات را حتما مطالعه کنند تا از امتحانی محروم نشوند، کارت ورود به جلسه و کارت ملی خود را به همراه داشته باشند، از خودکار آبی یا مشکی پر رنگ استفاده کنند، چون اگر کم رنگ باشد احتمال حذف شدن وجود دارد.
امسال در استان همدان برای ۱۲ هزار و ۷۶ دانش آموز پایهی یازدهم در ۷۶ حوزهی امتحانی و ۱۹ هزار و ۷۳۴ دانش آموز پایهی دوازدهم در ۹۷ حوزه، امتحان نهایی برگزار میشود.