مدیر حج و زیارت خوزستان گفت: ۴۸ هزار زائر خوزستانی برای شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی، در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدامین یاقوت با اشاره به استقبال چشمگیر مردم از مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی، اظهار داشت: از ابتدای فرایند ثبت نام در سامانه سماح تاکنون، ۳۰۰ هزار زائر ایرانی از سراسر کشور در این سامانه ثبت نام کرده اند که سهم خوزستان از این تعداد، ۴۸ هزار نفر است.

وی به نقش کلیدی مرزهای استان در میزبانی از زائران اشاره کرد و افزود: روند ثبت‌نام زائران برای شرکت در مراسم اربعین حسینی با شتاب خوبی در حال انجام است و زائران باید نسبت به ثبت‌نام قطعی خود در سامانه سماح پیش از عزیمت به مرزها اهتمام لازم را داشته باشند.

یاقوت در خصوص جزئیات آماری ثبت‌نام‌کنندگان تصریح کرد: از مجموع ۳۰۰ هزار نفری که تاکنون مراحل ثبت‌نام خود را در سامانه سماح به صورت نهایی تکمیل کرده‌اند، ۱۷۵ هزار نفر آقا و حدود ۱۲۵ هزار نفر خانم هستند که آمارها نشان‌دهنده مشارکت بالای خانوادگی در این رویداد بزرگ آیینی است.

مدیر حج و زیارت خوزستان با بیان اینکه مرزهای این استان همواره انتخاب نخست بسیاری از زائران برای تشرف به عتبات عالیات بوده است ، بیان داشت: بر اساس آمارهای دریافتی تا به امروز ۶۰ هزار نفر از زائران در سراسر کشور، مرزهای استان خوزستان (شلمچه و چذابه) را به عنوان مبدا خروج خود جهت حضور در مراسم اربعین حسینی برگزیده‌اند.

وی ادامه داد: کلان‌شهر اهواز در رتبه سوم کشوری ثبت‌نام‌کنندگان اربعین قرار گرفته و برای نخستین‌بار، شهر سوسنگرد نیز در جایگاه دهمین شهر کشور از نظر تعداد ثبت‌نام در سامانه سماح است.

یاقوت با تاکید بر اینکه ثبت‌نام در سامانه سماح تنها راه قانونی برای پوشش‌های بیمه‌ای و خدمات مربوط به اربعین است، از زائران درخواست کرد با توجه به حجم بالای ترددها، ثبت‌نام خود را به روزهای پایانی موکول نکرده و با برنامه‌ریزی دقیق نسبت به انتخاب پایانه مرزی و زمان خروج خود اقدام کنند تا در ایام اوج تردد، شاهد کمترین ایستایی در مرزها باشیم.

استان خوزستان دارای ۲ مرز شلمچه و چذابه است که همه ساله محل تردد زائران اربعین حسینی است.