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دبیر رویداد جایزه هنر سال استان یزد (سرو هنر) از برگزاری نخستین دوره این رویداد در اسفندماه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: آثار تولیدشده در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ در این دوره مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمود دهقان هراتی از تغییر زمان برگزاری نخستین دوره این رویداد هنری خبر داد و گفت: با توجه به شرایط خاص کشور در ماههای گذشته و پس از بررسیهای کارشناسی، مقرر شد نخستین دوره جایزه «سرو هنر» در اسفندماه ۱۴۰۵ برگزار شود.
وی با قدردانی از همراهی هنرمندان، فرهیختگان و فعالان فرهنگی استان در مراحل طراحی و تدوین این رویداد اظهار کرد: همراهی ارزشمند جامعه هنری یزد در شکلگیری این رویداد، مسئولیت برگزارکنندگان را برای برگزاری رویدادی در شأن هنر استان دوچندان کرده است و تلاش میکنیم با فراهمسازی زیرساختها و برنامهریزی دقیق، نخستین دوره این جایزه با کیفیت مطلوب برگزار شود.
دبیر جایزه هنر سال استان یزد افزود: با وجود اینکه برنامهریزی اولیه برای برگزاری این رویداد بر اساس زمانبندی مشخصی انجام شده بود، اما تحولات و شرایط ویژه کشور در سال ۱۴۰۴ موجب شد اجرای برنامهها مطابق تقویم پیشبینیشده امکانپذیر نباشد.
دهقان هراتی ادامه داد: پس از هماندیشی با اعضای کمیتههای تخصصی، شورای سیاستگذاری و دستگاههای اجرایی مرتبط، این جمعبندی حاصل شد که نخستین دوره جایزه «سرو هنر» به صورت دوسالانه و در اسفندماه ۱۴۰۵ برگزار شود تا علاوه بر ایجاد فرصت مناسب برای برگزاری هرچه بهتر رویداد، آثار تولید شده طی سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به صورت مجزا نیز امکان حضور و داوری در این دوره را داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه «سرو هنر» با هدف معرفی ظرفیتهای ارزشمند هنر استان یزد طراحی شده است، گفت: امیدواریم این رویداد بتواند بخشی از جریان فاخر، خلاق و اثرگذار هنر استان را به جامعه معرفی کرده و زمینهای برای دیدهشدن هنرمندان و آثار شاخص آنان فراهم آورد.
دبیر رویداد جایزه هنر سال استان یزد در پایان خاطرنشان کرد: جزئیات مربوط به زمان آغاز ثبتنام، شرایط حضور هنرمندان و نحوه ارسال آثار، پس از نهایی شدن فرآیندهای اجرایی، بهزودی از طریق دبیرخانه و رسانههای رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.