به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مدیرعامل پست‌بانک کردستان گفت: فرآیند عرض اربعین از ۲۱ تیر آغازو تا ۱۲ مرداد ادامه خواهد داشت.

واحدی اعلام کرد زائران بالای ۵ سال می‌توانند با ارائه مدارک لازم، تا سقف ۲۰۰ هزار دینار عراق را با نرخ توافقی دریافت کنند.

وی افزود: تمامی شعب منتخب پست‌بانک استان برای ارائه این خدمت به زائران اربعین آمادگی کامل دارند و تمهیدات لازم برای تسریع در روند پرداخت ارز پیش‌بینی شده است.