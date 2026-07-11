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از فردا ۲۱ تیر ۱۴۰۵ توزیع ارز ویژه زائران اربعین حسینی با نرخ توافقی در شعب پستبانک کردستان آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مدیرعامل پستبانک کردستان گفت: فرآیند عرض اربعین از ۲۱ تیر آغازو تا ۱۲ مرداد ادامه خواهد داشت.
واحدی اعلام کرد زائران بالای ۵ سال میتوانند با ارائه مدارک لازم، تا سقف ۲۰۰ هزار دینار عراق را با نرخ توافقی دریافت کنند.
وی افزود: تمامی شعب منتخب پستبانک استان برای ارائه این خدمت به زائران اربعین آمادگی کامل دارند و تمهیدات لازم برای تسریع در روند پرداخت ارز پیشبینی شده است.