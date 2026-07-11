مدیرکل امور عشایری آذربایجان غربی از بهره برداری دو طرح تامین و انتقال آب شرب در مناطق عشایری چایپاره و بازرگان شهرستان خوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل امور عشایر آذربایجان غربی گفت: طرح تأمین آب شرب قشلاق عشایری قره‌بویا شهرستان چایپاره با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال به مرحله تحویل موقت رسید که با بهره‌برداری از این پروژه، ۸ خانوار عشایری با جمعیتی دامی بالغ بر ۳ هزار رأس دام از آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار بهره‌مند شدند.

جمال امین عشایری همچنین از بهره‌برداری پروژه تأمین و انتقال آب شرب در ییلاق بازرگان خوی نیز خبر داد و گفت: این طرح با هدف رفع تنش آبی در فصل کوچ و بهره‌برداری از مراتع، با اجرای خط انتقال و احداث مخزن ذخیره اجرا شده است.

وی یاد آور شد: با بهره‌برداری از این پروژه، مشکل کمبود آب شرب پایدار ییلاق بازرگان در شهرستان خوی رفع شده و گام مهمی در جهت حمایت از تولیدات دامی و پایداری سکونت در ییلاقات شهرستان خوی برداشته شد.