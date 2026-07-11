به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس پلیس راه خوزستان گفت: تمامی تجهیزات، امکانات و تمهیدات لازم برای عبور و مرور ایمن کاروان‌های پیاده اربعین حسینی در محورهای استان فراهم شده است.

سرهنگ سعید حسنوند با اشاره به آغاز حرکت کاروان‌های پیاده اربعین به سمت مرزهای خوزستان افزود: امروز شنبه ۲۰ تیرماه، کاروان مشایه مشهد وارد اهواز شد و همزمان گروه‌هایی از زائران از سربندر و برخی مناطق استان حرکت خود را به سمت مرز شلمچه آغاز کرده‌اند.

وی با بیان اینکه پلیس راه با آمادگی کامل در مسیرهای تردد زائران حضور دارد، ادامه داد: تمهیدات لازم برای تأمین ایمنی و تسهیل عبور و مرور زائران پیش‌بینی شده تا این عزیزان بتوانند با امنیت و آرامش مسیر خود را طی کنند.

رئیس پلیس راه خوزستان از زائران خواست تا حد امکان از تردد در ساعات شب خودداری کنند و در صورت ضرورت، از لباس‌های روشن و شبرنگ استفاده کنند.

وی همچنین تأکید کرد: زائران از حرکت در میان خودروها و حاشیه جاده‌های پرتردد پرهیز کرده و در صورت امکان از مسیرهای ایمن‌تر استفاده کنند.

سرهنگ حسنوند خاطرنشان کرد: رعایت نکات ایمنی، توجه به تردد وسایل نقلیه و پرهیز از انجام حرکات ناگهانی، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث و حفظ سلامت زائران خواهد داشت.