به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مجمع انتخاباتی هیأت روئینگ استان اصفهان ظهر امروز با حضور محسن شادی رئیس فدراسیون روئینگ و سیدمهدی صدری، مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان برگزار شد.

برای تصدی پست ریاست این هیأت وحید هادی و احمد محمدی ثبت‌نام کرده بودند که هادی با عدم حضور انصراف داد و محمدی در زمان مقرر به بیان برنامه‌های خود برای هیأت پرداخت.

پس از رأی‌گیری از بین اعضای مجمع، احمدی ۸ رأی از مجموع ۹ رأی به دست آورد و رئیس هیأت روئینگ استان اصفهان شد.