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مجمع انتخاباتی هیئت روئینگ استان اصفهان برگزار و نخستین رئیس این هیئت انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مجمع انتخاباتی هیئت روئینگ استان اصفهان ظهر امروز با حضور محسن شادی رئیس فدراسیون روئینگ و سیدمهدی صدری، مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان برگزار شد.
برای تصدی پست ریاست این هیئت وحید هادی و احمد محمدی ثبتنام کرده بودند که هادی با عدم حضور انصراف داد و محمدی در زمان مقرر به بیان برنامههای خود برای هیأت پرداخت.
پس از رأیگیری از بین اعضای مجمع، احمدی ۸ رأی از مجموع ۹ رأی به دست آورد و رئیس هیئت روئینگ استان اصفهان شد.