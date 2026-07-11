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جمعیت عظیمی که همچون سیل خروشان برای مراسم تشییع رهبر انقلاب در مشهد مقدس گرد هم آمدند، جلوهای باشکوه از ارادههای استوار، خروش غیرت و وحدت یک ملت بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، این حضور گسترده، تنها یک اجتماع مردمی نبود، بلکه نمایش همبستگی، وفاداری و پیوند عمیق مردم با آرمانها و ارزشهایی بود که به آن باور دارند.
حاضران در این مراسم، از دورترین و نزدیکترین نقاط کشور و حتی از کشورهای مختلف، رنج سفر را به جان خریدند تا در این آیین حضور یابند و با حضور خود، ادای احترام به حقیقت و آرمانهای انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارند.
آنان با سر دادن شعار «لبیک یا خامنهای»، بار دیگر بر عهد و پیمان خود با رهبر انقلاب و مسیر انقلاب اسلامی تأکید کردند.
این حضور پرشور و کمنظیر، پیام روشنی از انسجام، همدلی و ایستادگی ملت ایران را به جهانیان مخابره کرد؛ حضوری که نشان داد پیوند میان مردم و آرمانهای انقلاب، همچنان استوار و پابرجاست و هیچ مانعی نمیتواند از شکوه این همبستگی ملی بکاهد.