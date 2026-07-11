بدون دریافت وجه واریزی؛
پیش ثبت نام حج تمتع سال ۱۴۰۶ در سامانه حج من
مدیر حج و زیارت استان مرکزی از آغاز پیش ثبت نام حج تمتع سال ۱۴۰۶ در سامانه حج من خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر حج و زیارت استان مرکزی از آغاز پیش ثبت نام حج تمتع سال ۱۴۰۶ خبر داد و گفت: این پیش ثبت نام بدون دریافت وجه واریزی زائرین در سامانه حج من از امروز آغاز شده است.
محمد رضا حاج علیزاده افزود: این پیش ثبت نام بر خلاف سالهای گذشته بدون دریافت وجه از زائران انجام میشود و آنها میتوانند با ثبت نام در سامانه حج من اعلام آمادگی کنند.
حاج علیزاده گفت: انجام معاینات پزشکی برای زائران هم در مراحل اولیه فرآیند ثبت نام انجام میشود تا زائران از وضعیت جسمانی و اعزام خود مطلع شوند.