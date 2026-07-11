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کردستان، یکی از استانهای پایلوت اجرای طرح جنگلداری اجتماعی کشور؛ طرحی که با هدف احیا و حفاظت از جنگلهای زاگرس، در بیش از ۱۲ هزار هکتار از جنگلهای سنندج و سروآباد در دست مطالعه و اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، طرح جنگلداری اجتماعی در بیش از ۱۲ هزار هکتار از جنگلهای کردستان در حال مطالعه است طرحی نوین برای احیا و حفاظت از جنگلهای زاگرس.
کردستان یکی از چهار استان پایلوت کشور در اجرای این طرحه و این برنامه در جنگلهای شهرستانهای سنندج و سروآباد اجرا میشه.
احیای جنگل، غنیسازی با بذر و نهال، آموزش جوامع محلی و بررسی مشکلات مناطق جنگلی، از مهمترین برنامههای این طرح است.
مدیرکل منابع طبیعی کردستان، تغییرات اقلیمی، چرای دام، آتشسوزی، قاچاق چوب و تغییر کاربری را از تهدیدهای اصلی جنگلهای زاگرس عنوان کرد.
طرح جنگلداری اجتماعی با مشارکت مردم، گامی برای پایداری یکی از ارزشمندترین رویشگاههای طبیعی کشور است.