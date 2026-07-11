سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور، دستورالعمل فعالیت‌های تابستانی سال ۱۴۰۵ ویژه دانش‌آموزان با نیازهای ویژه را با شعار «هر دانش‌آموز، یک نقش‌آفرین اجتماعی» به ادارات آموزش‌وپرورش استثنایی استان‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دستورالعمل فعالیت‌های تابستانی سال ۱۴۰۵ ویژه دانش‌آموزان با نیازهای ویژه را با شعار «هر دانش‌آموز، یک نقش‌آفرین اجتماعی» با هدف غنی‌سازی اوقات فراغت، ارتقای مهارت‌های زندگی، تقویت هویت دینی و ملی، افزایش مشارکت اجتماعی و فراهم‌سازی فرصت‌های یادگیری برای تمامی دانش‌آموزان استثنایی، به‌صورت حضوری و مجازی اجرا خواهد شد.

بر اساس این دستورالعمل، فعالیت پایگاه‌های تابستانی از هفته دوم تیرماه به مدت هشت هفته برگزار می‌شود و برنامه‌ها با رویکرد مهارت‌آموزی، عدالت تربیتی، نشاط، سلامت جسمی و روانی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین آموزشی طراحی شده‌اند. همچنین بر استفاده از ظرفیت خانواده‌ها، معلمان، نهادهای فرهنگی و دستگاه‌های همکار برای اجرای هرچه بهتر برنامه‌ها تأکید شده است.

در این دستورالعمل، اجرای کارویژه‌های متنوع فرهنگی، هنری، مهارتی، ورزشی و اجتماعی از جمله «مشق مهربانی در قاب هنر»، «ایران سرافراز؛ قهرمانان و مفاخر» و «ایران را کشف کن؛ پنجره‌ای مجازی به سرزمین مادری» پیش‌بینی شده است تا زمینه شکوفایی استعدادها، تقویت مهارت‌های فردی و افزایش نقش‌آفرینی اجتماعی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه فراهم شود.

همچنین ثبت‌نام دانش‌آموزان در پایگاه‌های تابستانی از طریق سامانه نورینو انجام می‌شود و ادارات آموزش‌وپرورش استثنایی استان‌ها موظف شده‌اند با برنامه‌ریزی، نظارت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های درون و برون‌سازمانی، زمینه مشارکت حداکثری دانش‌آموزان را در این برنامه‌ها فراهم کنند.