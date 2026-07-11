هیئت عالی بانک مرکزی با هدف نوسازی و بازسازی صنایع تولیدی ارزآور آسیب‌دیده از جنگ، دستورالعمل صدور «گواهی سپرده مدت‌دار ارزی ویژه سرمایه‌گذاری خاص» را تصویب کرد تا مسیر جدیدی برای تأمین مالی ارزی طرح‌های راهبردی گشوده شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سپرده مدت‌دار ارزی ویژه سرمایه‌گذاری خاص سپرده‌ای است که مؤسسه اعتباری به منظور تجهیز منابع ارزی برای تامین مالی ارزی طرح‌های مشخص سرمایه ثابت و یا طرح‌های مشخص سرمایه در گردش متقاضی با سررسید معین افتتاح می‌کند. در ازای افتتاح این سپرده، گواهی سپرده مدت دار ارزی ویژه سرمایه گذاری خاص برای سرمایه‌گذار صادر خواهد شد.

براساس دستورالعمل صدور گواهی سپرده مدت‌دار ارزی، متقاضی؛ شخص حقوقی است که برای تامین منابع مالی ارزی طرح مشخص سرمایه ثابت یا طرح مشخص سرمایه در گردش خود تقاضای ایجاد سپرده نزد مؤسسه اعتباری را در چهارچوب دستورالعمل ارائه می‌نماید.

سرمایه‌گذار نیز شخص حقوقی است که نزد مؤسسه اعتباری به منظور خرید گواهی افتتاح سپرده می‌کند.