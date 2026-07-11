عضو هیات علمی گروه پوست و مو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: پوست سالم برای حفظ شادابی و عملکرد طبیعی خود به رطوبت کافی نیاز دارد، اما گاهی به دلایل مختلف، میزان آب موجود در پوست کاهش می‌یابد و حالتی به نام «پوست دهیدراته» ایجاد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر تارا برات اظهار کرد: پوست دهیدراته پوستی است که آب کافی ندارد. این وضعیت می‌تواند برای هر نوع پوستی، حتی پوست چرب، ایجاد شود. گاه پوست خشک و پوست دهیدراته با یکدیگر اشتباه گرفته می‌شوند؛ باید دانست که پوست خشک با کمبود چربی روبه‌رو است اما پوست دهیدراته دچار کمبود آب است.

وی ادامه داد: کدر شدن پوست، احساس کشیدگی، کاهش شادابی، خطوط ریز ناشی از کم‌آبی و گاهی خارش یا حساسیت از علائم شایع پوست دهیدراته هستند.

راه‌های جلوگیری از دهیدراته شدن پوست

این متخصص پوست و مو افزود: کم‌آبی بدن، شست‌وشوی بیش از حد، استفاده از شوینده‌های قوی و قرار گرفتن در هوای خشک و نور خورشید از عوامل اصلی دهیدراته شدن پوست هستند. در مقابل، نوشیدن آب و مایعات کافی در طول روز، استفاده از شوینده ملایم ملایم و متناسب با نوع پوست، مرطوب‌کننده مناسب و ضدآفتاب به پیشگیری از این مشکل کمک می‌کند.

دکتر برات بیان داشت: اگر فردی می‌خواهد از دهیدراته شدن پوست خود جلوگیری کند باید بلافاصله پس از شست‌وشوی صورت از آبرسان و مرطوب‌کننده مناسب استفاده کند، هر روز از ضدآفتاب با SPF مناسب استفاده کند، در محیط‌های خشک، در صورت امکان از دستگاه بخور استفاده و از شست‌وشوی بیش از حد پوست و استفاده مکرر از محصولات لایه‌بردار خودداری کند.

عوارض دهیدراته شدن پوست

وی گفت: اگر کم‌آبی پوست برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، سد محافظتی پوست (Skin Barrier) ضعیف‌تر می‌شود و پوست، بیشتر در معرض آسیب‌های محیطی قرار می‌گیرد. در نتیجه، احتمال بروز مشکلاتی مانند خشکی شدید، پوسته‌پوسته شدن، قرمزی، التهاب، خارش و افزایش حساسیت پوست بیشتر می‌شود.

عضو هیات علمی گروه پوست و مو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اضافه کرد: در افرادی که پوست چرب یا مستعد آکنه دارند، دهیدراته بودن پوست می‌تواند موجب افزایش ترشح چربی به عنوان یک واکنش جبرانی شود که در برخی افراد احتمال ایجاد جوش و بسته شدن منافذ را افزایش می‌دهد.

وی افزود: همچنین کم‌آبی پوست می‌تواند خطوط ریز ناشی از خشکی را نمایان‌تر کند و پوست را کدر، خسته و کم‌طراوت نشان دهد.

راه‌های درمان پوست دهیدراته

برات ادامه داد: استفاده منظم از آبرسان و مرطوب‌کننده، نوشیدن مایعات کافی، کاهش مصرف شوینده‌های قوی و محافظت از پوست در برابر عوامل محیطی، مهم‌ترین راه‌های درمان هستند. در موارد شدید یا ماندگار، مراجعه به متخصص پوست توصیه می‌شود.

وی بیان کرد: درمان پوست دهیدراته به علت ایجاد آن و شدت علائم بستگی دارد. پزشک ابتدا نوع پوست، وضعیت سد محافظتی پوست و عوامل زمینه‌ای مانند بیماری‌های پوستی یا استفاده از محصولات نامناسب را بررسی می‌کند و سپس درمان مناسب را پیشنهاد می‌دهد.

این متخصص پوست و مو گفت: درمان‌هایی که پزشک برای پوست دهیدراته ارائه می‌دهد می‌تواند شامل اصلاح روتین مراقبت از پوست، تجویز محصولات درمانی، درمان بیماری‌های زمینه‌ای یا بررسی عوامل داخلی باشد. در اصلاح روتین مراقبت از پوست، پزشک ممکن است استفاده از شوینده‌های ملایم، آبرسان‌ها و مرطوب‌کننده‌های مناسب را توصیه و محصولات تحریک‌کننده یا لایه‌بردار را تا بهبود پوست محدود کند.

دکتر برات ادامه داد: پزشک معالج هنگام تجویز محصولات درمانی و در صورت نیاز، کرم‌ها یا لوسیون‌های حاوی ترکیباتی مانند سرامیدها، هیالورونیک اسید، گلیسیرین و اوره را برای تقویت سد دفاعی پوست و افزایش رطوبت تجویز می‌کند. اگر مشکل کم‌آبی پوست ناشی از بیماری‌های زمینه‌ای مانند اگزما، درماتیت، روزاسه یا دیگر بیماری‌های پوستی باشد، درمان اختصاصی آن بیماری نیز انجام می‌شود.

وی بیان داشت: در برخی موارد، پزشک مصرف داروها، میزان دریافت مایعات، رژیم غذایی یا برخی بیماری‌های عمومی را ارزیابی می‌کند تا علت کم‌آبی پوست مشخص شود.

این متخصص پوست و مو گفت: مدت زمان بهبود پوست دهیدراته به شدت کم‌آبی، علت ایجاد آن و میزان پایبندی به مراقبت‌های پوستی بستگی دارد.

وی افزود: در بیشتر موارد، با درمان مناسب، این مشکل قابل برطرف شدن است. معمولاً علائم اولیه مانند احساس کشیدگی و خشکی در چند روز تا یک هفته کاهش پیدا می‌کنند. بهبود کامل‌تر کیفیت پوست و ترمیم سد محافظتی آن معمولاً دو تا چهار هفته زمان نیاز دارد.