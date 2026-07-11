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برگزاری مجلس گرامیداشت رهبر شهید انقلاب در قم و مشهد

آیین بزرگداشت رهبر شهید امت با حضور گسترده علما، روحانیان و اقشار مختلف مردم در حرم مطهر امام رضا علیه السلام و همچنین در حرم مطهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله برگزار شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۰- ۱۷:۰۳
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برچسب ها: مراسم بزرگداشت ، مراسم گرامیداشت ، رهبر شهید
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