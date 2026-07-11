به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مسعود قاسمی با تاکید بر حمایت‌های راهبردی مدیرعامل شرکت توانیر از استقرار سامانه جامع و یکپارچه مشترکان شرکت‌های برق منطقه‌ای با بهره‌گیری از موتور محاسبات متمرکز خبر داد و افزود: این دستاورد مهم مرهون حمایت‌ها، راهبری و نگاه تحول‌آفرین مدیرعامل شرکت توانیر در مسیر توسعه زیرساخت‌های هوشمند و یکپارچه صنعت برق کشور است که با مشارکت موثر حوزه‌های فن‌آوری اطلاعات و مشترکین شرکت‌های برق‌منطقه‌ای و با راهبری دفتر فن‌آوری اطلاعات و نظارت بر امنیت فضای مجازی و دفتر امور اقتصادی و قرارداد‌های مشترکین توانیر، مطابق برنامه زمان‌بندی طی ۲ ماه با موفقیت به بهره‌برداری رسید.

معاون تحقیقات و منابع انسانی توانیر با اشاره به اتمام فرآیند یکپارچه‌سازی این سامانه شامل تحلیل، طراحی، استانداردسازی و انتقال داده‌های ۱۶ شرکت برق‌منطقه‌ای، از فراهم شدن بستر متمرکز ارایه خدمات در این پروژه خبر داد و افزود: تمامی سرویس‌های کلیدی و برون‌سازمانی مورد نیاز از جمله قرائت، صدور قبض، بورس دو جانبه و سایر تبادلات اطلاعاتی به این سامانه متصل و عملیاتی شده است.

قاسمی استقرار این سامانه را گامی اساسی در تحقق حکمرانی داده، یکپارچگی فرآیند‌ها و تمرکز محاسبات در سطح صنعت برق کشور عنوان کرد که مزایای ارزشمندی از جمله ایجاد مرجع واحد اطلاعات مشترکان، حذف پراکندگی سامانه‌ها، افزایش دقت و شفافیت محاسبات، سرعت‌بخشی به فرآیند‌های عملیاتی، کاهش خطا‌های ناشی از رویه‌های غیرمتمرکز و فراهم شدن امکان پایش و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده را فراهم ساخته است.

گفتنی است درحال حاضر عملیات بررسی و صدور قبوض دوره خرداد ماه مشترکان تمامی شرکت‌های مشمول از طریق موتور محاسبات متمرکز سامانه جامع در حال انجام است و نتایج اولیه از عملکرد موفق و پایدار سامانه در پاسخگویی به حجم بالای پردازش‌های عملیاتی حکایت دارد.

این گزارش می‌افزاید؛ داشبورد مدیریتی اولیه نیز با هدف ارتقای سطح نظارت و دسترسی مدیران ارشد به اطلاعات راهبردی، مبتنی بر نیاز‌های کلان تصمیم‌گیری، طراحی و آماده بهره‌برداری شده است.

این داشبورد ضمن ارایه تصویری جامع از وضعیت عملکرد شرکتها، در ادامه بر اساس دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و نیاز‌های اطلاعاتی مدیران، توسعه یافته و به بستری هوشمند برای پایش، تحلیل و مدیریت متمرکز حوزه مشترکان تبدیل خواهد شد.