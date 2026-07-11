به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی در کمیته دانشگاهی سلامت مدارس با حضور دستگاه‌های متولی، بر بهداشت محیط، تغذیه سالم، درمان دندانپزشکی دانش‌آموزان استثنایی و ساماندهی اتباع تأکید کرد.

️وی گفت : در این کمیته محور‌های کلیدی شامل آموزش هدفمند گروه‌های سنی مدارس، پیگیری درمان خدمات دندانپزشکی برای بیماران اوتیسم و عقب‌ماندگی ذهنی، مکمل‌یاری آهن و ویتامین دی، اجرای وارنیش فلورایدتراپی در دانش‌آموزان، نظام مراقبت سلامت اجتماعی دانش‌آموزان (طرح نماد)، بهداشت محیط مدارس، استقرار پایگاه تغذیه سالم و ساماندهی ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

دکتر شریفی با تأکید بر ضرورت نظارت پیش از بازگشایی مدارس، خواستار پیگیری جدی در زمینه بهداشت بوفه‌ها و پایگاه‌های تغذیه سالم، اطلاع‌رسانی گسترده به والدین برای انجام فلورایدتراپی، و هماهنگی با آموزش و پرورش در خصوص اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع شد.

️ وی همچنین به چالش‌های اجرایی طرح نماد دانش‌آموزی اشاره و بر رفع موانع دریافت خدمات دندانپزشکی برای بیماران اوتیسم و کم‌توانان ذهنی تأکید کرد.

️ معاون بهداشت استان خاطرنشان کرد: هم‌افزایی بین‌بخشی و ورود به‌موقع همه متولیان، رمز موفقیت در ارتقای سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان است و ما با برنامه‌ریزی دقیق، آماده آغاز سال تحصیلی سالم و ایمن هستیم.