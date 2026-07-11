تاخیر‌های چندین ماهه در تحویل محصولات سایپا کاسه صبر خریداران را سرریز کرده و باعث اعتراض مشتریان از عدم ایفای تعهدات این شرکت شده است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، گروهی از مشتریان محصولاتی نظیر شاهین و اطلس بعد از ماه‌ها انتظار برای تحویل خودرو، مقابل مرکز امور مشتریان این شرکت تجمع کردند تا گلایه خود را به گوش مسئولان سایپا برسانند.

مشتریان خودروی شاهین تا کنون حدود ۲ سال تاخیر را تحمل کرده‌اند و این در حالیست که همچنان از زمان دقیق تحویل خودروی خود بی خبر هستند.

اواخر خرداد ماه امسال مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از تحویل ماهانه ۴ هزار دستگاه خودروی شاهین خبر داد و گفت: در مجموع حدود ۳۰ هزار دستگاه از این خودرو معوق مانده است.



به گفته علی شیخ زاده؛ ابتدای سال ۱۴۰۲ در سامانه یکپارچه فروش خودرو، برای خودروی شاهین ۴۹۱ هزار تعهد ایجاد شده بود که بسیار بیش از ظرفیت تولید شاهین بود.

تاخیرها، اما فقط به شاهین ختم نمی‌شود، خریداران محصولاتی نظیر اطلس، سهند و حتی کوییک هم با تاخیر‌های ۸ ماهه تا بیش از یکسال رو‌به‌رو هستند.

مدیرعامل سایپا می‌گوید: ۸۰ درصد تعهدات معوق سایپا در پارکینگ موجود است و بخاطر کمبود قطعه نتوانستیم تحویل دهیم، این خودرو‌ها طی تابستان امسال تکمیل و تحویل داده می‌شوند.

بدهی های سنگین سایپا به زنجیره تامین قطعات باعث شده تا برخی قطعه سازان از فروش قطعه به سایپا اجتناب کنند، این مشکل اما ارتباطی به خریداران ندارد، زیرا آنها پول خودرو را بطور کامل پیشاپیش پرداخت کرده اند .