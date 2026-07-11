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فرماندار رزن گفت: ۱۸درصد کل اعتبارات عمرانی این شهرستان به بخش ورزش اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، فرماندار رزن در جلسه شورای تربیت بدنی ورزش این شهرستان با اشاره به اعتبارات اختصاص یافته به ورزش گفت: در حوزه اعتبارات عمرانی استانی نزدیک به ۱۸ درصد کل اعتبارات عمرانی شهرستان به بخش ورزش اختصاص یافته است. مدیریت شهرستان مصمم است پروژههای آغاز شده را با سرعت بیشتری به سرانجام برساند.
فرهاد جهانیان تأکید کرد: مدیریت شهرستان با تمام توان در کنار ورزش و ورزشکاران قرار دارد و امیدواریم جوانان رزن همچنان در عرصههای مختلف ملی و بینالمللی افتخارآفرین باشند.
وی همچنین استفاده از تسهیلات اشتغالزایی در حوزه ورزش را ضروری دانست و افزود: این تسهیلات هر سال بر اساس قوانین بودجه ابلاغ میشود. اگرچه در حوزههای صنعت، صنوف و مشاغل خانگی جذب مناسبی داشتهایم، اما در بخش ورزش میزان جذب پایین بوده و لازم است در این زمینه توجه ویژهای صورت گیرد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان هم از برنامهریزی برای بهسازی اماکن ورزشی خبر داد و تصریح کرد: بازسازی تمامی اماکن ورزشی شهرستان رزن در دستور کار قرار گرفته و به تدریج اجرایی خواهد شد.
علی حقیقی افزود:اعتبارات هیئتهای ورزشی شهرستان رزن از ۳۱۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ به یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
در پایان این جلسه از پروژههای در دست اجرای حوزه ورزش شهرستان رزن بازدید کردند.